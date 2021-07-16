Сергей Карасёв назвал самого «ныряющего» игрока, с которым работал

Российский судья Сергей Карасёв назвал самого «ныряющего» игрока, с которым ему доводилось работать.
«Халк. Он постоянно падал. Когда он приехал в наш чемпионат, то первое время падал без контакта либо искал контакт на пустом месте. Он всегда жестикулировал и привлекал к себе взгляды арбитра — но мы не обращали на это внимания. Где-то через сезон это прошло, и Халк адаптировался», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
34-летний бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году. Сейчас он является игроком «Атлетико Минейро».
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