«Крылья Советов» арендовали Германа Онугху
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«Крылья Советов» взяли в аренду нападающего «Вайле» Германа Онугху, сообщает пресс-служба самарского клуба. Футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца сезона-2021/2022.
Ранее Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах.
Контракт Онугхи с «Вайле» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 700 тыс. В прошлом сезоне Онугха провёл в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. Варианты подписания форварда рассматривали клуб второй немецкой Бундеслиги, такие как «Гамбург», «Дармштадт» и «Ганновер».
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