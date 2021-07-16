«Милан» контактирует с вингером «Шахтёра» Тете

Фланговый нападающий донецкого «Шахтёра» Тете может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает журналист Сальваторе Кантоне в «Твиттере», бразилец является целью «Милана». Более того, россонери находятся в контакте с 21-летним бразильским футболистом. При этом клуб, прежде чем купить Тете, намерен продать Самуэля Кастильехо, в услугах которого заинтересованы несколько представителей чемпионата Испании.
Тете является воспитанником «Гремио», а с 2019 года защищает цвета «Шахтёра». В минувшем сезоне вингер принял участие в 24 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов (один — с пенальти) и отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Донецкая команда заняла второе место в турнирной таблице, уступив киевскому «Динамо».
- 16 июля 2021
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