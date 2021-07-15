Донецкий «Шахтёр» представил новую форму

Донецкий «Шахтёр» в «твиттере» представил новую форму на сезон-2021/2022.



Дизайн выполнен в традиционном оранжевом цвете. На футболках донецкой команды появились вертикальные полосы. Техническим спонсором команды является Puma.

В мае итальянский специалист Роберто Де Дзерби, ранее работавший на тренерском мостике «Сассуоло», возглавил донецкий «Шахтёр». Стороны подписали контракт сроком на два года. По неофициальным данным, специалист будет получать в клубе зарплату в размере € 2 млн за сезон.

Впоследствии «Шахтёр» объявил о подписании бразильского защитника «Сассуоло» Марлона. Этим летом состав «Шахтёра» также пополнил бразильский вингер «Бенфики» Педриньо и африканский нападающий «Аякса» Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив».