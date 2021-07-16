Криштиану Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен доработать свой контракт с клубом до конца. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, португальский форвард окончательно принял решение относительно своего будущего. Роналду написал руководству «Ювентуса» о своём желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.
Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.
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