Криштиану Роналду намерен остаться в «Ювентусе» до конца контракта

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен доработать свой контракт с клубом до конца. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португальский форвард окончательно принял решение относительно своего будущего. Роналду написал руководству «Ювентуса» о своём желании выполнить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.



Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов.