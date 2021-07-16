Мать Аршавина: сыну сломали карьеру те, кто выдал в эфир «ваши ожидания – ваши проблемы»

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, поделилась своим мнением по поводу причин и виновников резкого спада в футбольной карьере сына.

«Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше — я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто уверена в этом на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всё очень непросто складывалось», — приводит слова Аршавиной официальный сайт РФС.

Ранее Татьяна Аршавина также рассказала о первом выезде сына за границу с футбольной школой «Смена».