Мать Аршавина: сыну сломали карьеру те, кто выдал в эфир «ваши ожидания – ваши проблемы»

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, поделилась своим мнением по поводу причин и виновников резкого спада в футбольной карьере сына.
«Является ли пиком в карьере Андрея период в «Арсенале»? По тому, как произошло дальше — я думаю, что да, пик. Но у меня абсолютно глубокое убеждение, что ему просто сломали карьеру. Люди сломали — те, которые тогда выпустили в эфир вот это: «ваши ожидания — это ваши проблемы». Я думаю, это они приложили руку. Я просто уверена в этом на тысячу процентов. Я не знаю, каким образом, но они повлияли на это. Просто ему не дали играть. Я знаю, что и в Казахстане тоже всё очень непросто складывалось», — приводит слова Аршавиной официальный сайт РФС.
Ранее Татьяна Аршавина также рассказала о первом выезде сына за границу с футбольной школой «Смена».
- 16 июля 2021
-
22:55
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:32
-
21:18
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:10
-
20:07
-
20:03
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
18:54
-
18:33
-
18:27
-
18:07
-
18:02
-
17:46
-
17:39
-
17:30
-
17:17
-
17:10
-
16:54