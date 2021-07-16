«Умная команда была, начиная с тренера». Мать Аршавина – о сборной России на Евро-2008

Татьяна Аршавина, мать Андрея Аршавина, бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России, высказалась о национальной команде страны образца чемпионата Европы — 2008.
«Это было какое-то такое волшебное чувство — замечательное, прекрасное, когда болельщикам и всей стране была подарена надежда, было подарено счастье вот этой победой. Что мы что-то можем, что мы не хуже, что у нас есть воля к победе. Потому что вообще-то всё тоже драматически складывалось у нашей сборной. Первые игры проиграли, потом Андрюша был дисквалифицирован, непонятно было вообще, войдёт он опять в игру или нет. Но вера тренера в него…
Ещё наши чиновники за Андрюшу похлопотали, в частности, Колосков, что дисквалификацию сократили с трёх матчей до двух, и у него была возможность выступить. И сам Андрей не подвёл тоже никого. И вообще, это был какой-то конгломерат опыта, желания, профессионализма, ума, техники и так далее. Как-то очень всё гармонично сложилось. Естественно, начиная с тренера. Просто умная была команда», — приводит слова Аршавиной официальный сайт РФС.
- 16 июля 2021
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