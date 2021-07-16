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«Труа» подписал нападающего молодёжной сборной Украины Кухаревича

«Труа» подписал нападающего молодёжной сборной Украины Кухаревича
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Нападающий «Руха» и молодёжной сборной Украины Николай Кухаревич продолжит карьеру в «Труа», сообщает пресс-служба французского клуба.

20-летний футболист заключил с французским клубом пятилетний контракт. В сезоне-2020/21 Кухаревич провел 18 матчей в УПЛ, забил два гола. Имеет на своём счету пять матчей за молодежную сборную Украины, в которых забил три мяча.

Напомним, с первого места в высшую лигу Франции вышел «Труа» (77 очков в 38 матчах), входящий в холдинг City Football Group, которым владеет «Манчестер Сити». Клуб выступит в высшем дивизионе Франции в следующем сезоне. Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен». Лидер по количеству трофеев — «Сент-Этьен», на счету которого десять завоёванных чемпионств.

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