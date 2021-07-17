«Барселона» подозревает, что из-за «Реала» не может продлить контракт со своим игроком

«Барселона» не может договориться с полузащитником Илашем Морибой о продлении контрактного соглашения и считает, что за этим стоит «Реал», сообщает Goal.
«Барселона» поставила в известность Морибу, что не допустит его к работе с основным составом в предсезонке до тех пор, пока он не подпишет новый контракт. Также сообщается, что пока не будут согласованы новые условия или пока стороны не продвинутся в переговорах, 18-летний игрок не будет входить в планы главного тренера клуба Рональда Кумана.
При этом в «Барселоне» считают, что «Реал» причастен к тому, что им не удается продлить контракт с хавбеком. Каталоны подозревают, что «Реал» пытается переманить Морибу. Представители полузащитника отрицают эту информацию.
«Барселона» не хочет допустить, чтобы Мориба перешёл в стан основного конкурента, поскольку они вложили значительные средства в его развитие. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до 2022 года.
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