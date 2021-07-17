Жиру определился с номером, под которым будет выступать за «Милан»

Французский нападающий Оливье Жиру уже в ближайшее время станет игроком «Милана». 35-летний француз согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом.
На официальном сайте «россонери» доступен заказ формы новичка. Жиру будет выступать за «Милан» под номером 9.
Как отмечалось ранее, «Милан» заплатит за игрока «Челси» € 1 млн, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Официальное подтверждение последует в ближайшее время. Сейчас игрок проходил медицинское обследование перед трансфером.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
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