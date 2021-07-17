Российский клуб сделал предложение «Барселоне» о трансфере Брейтуэйта
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Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт близок к переходу в другой клуб, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб получил предложения о трансфере футболиста от «Вест Хэм Юнайтед», «Норвич Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также от неназванного российского клуба. Отмечается, что предложение из России является привлекательным как для футболиста, так и для «Барселоны». Каталонский клуб рассчитывает получить за Брейтуэйта € 15 млн.
Напомним, Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн. Всего датчанин принял участие в 53 матчах за «Барселону», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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