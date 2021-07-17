Экс-защитник «Уфы» Йонуц Неделчару перешёл в «Кротоне»
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Защитник АЕКа Йонуц Неделчару подписал контракт с «Кротоне», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Соглашение с 25-летним румынским футболистом рассчитано на четыре года. Сумма перехода футболиста составила € 500 тыс.
Йонуц Неделчару перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». За клуб защитник сыграл 75 матчей и забил один гол. В октябре 2020 года «Уфа» объявила о переходе румынского защитника в греческий АЕК. В минувшем сезоне игрок провёл 35 матчей за греческий клуб, забив один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 2 млн.
По итогам розыгрыша чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Кротоне» набрал 23 очка, занял 19-е место и вылетел в Серию В.
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