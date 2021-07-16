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«Уфа» объявила о переходе вратаря Чернова в датский «Вайле»

«Уфа» объявила о переходе вратаря Чернова в датский «Вайле»
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Футбольный клуб «Уфа» и клуб «Вайле», выступающий в датской Суперлиге, договорились о трансфере 23-летнего вратаря Алексея Чернова, сообщается на официальном сайте уфимской команды.

«Мы благодарим Алексея за совместную работу и желаем удачного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится на сайте «Уфы».

Алексей Чернов перешёл в «Уфу» летом 2017 года из ФК «Калуга». За это время вратарь сыграл шесть матчей за главную команду. За молодёжку и «Уфу-2» Чернов провёл 51 матч.

Напомним, ранее датский «Вайле» выкупил права на другого российского футболиста, нападающего «Краснодара» Германа Онугху. Перед этим Онугха провёл полгода в аренде в Дании. После покупки форвард отправился в годовую аренду в «Крылья Советов».

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