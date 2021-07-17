Тренер «Зенита»: сейчас многие сразу считают себя звёздами. Прогресс часто останавливается

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра назвал проблему, с которой сталкиваются многие молодые футболисты.
«Я приехал в Россию в 2009-м. И тогда в команде было много молодых, но они глобально не отличались от легионеров, которые играли в «Амкаре». Они были голодными и хотели попасть в стартовый состав. Сейчас футболисты другие. Многие сразу считают себя звёздами, думают о контрактах и так далее. Но чтобы зарабатывать нормальные деньги, надо прогрессировать. А прогресс часто останавливается.
Хорошо, что юношеские команды «Зенита» выигрывают. Но очень много примеров, когда игроки хорошо выступают в юношеском и молодёжном футболе, но не выходят на взрослый уровень. Главное, чтобы игроки развивались в тех компонентах, которые нужны в современном мире», — сказал Вильям де Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 17 июля 2021
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