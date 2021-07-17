«Ростов» проиграл «Гонведу» в заключительном матче на сборе

17 июля «Ростов» провёл товарищескую встречу с «Гонведом». Матч завершился победой клуба из Венгрии со счётом 1:0. Состав «Ростова» выглядел следующим образом:
Бабурин, Мартич, Гигович, Мамаев, Тугарев (Турищев, 81), Фольмер, Комличенко, Щетинин (Сухомлинов, 81), Лангович, Николаев (Тошевски, 59), Мелехин.
Единственный мяч на 75-й минуте забил полузащитник «Гонведа» Лукач Бёле. Ростов бросился штурмовать владения соперника, но так и не смог отыграться.
В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не попал в еврокубки. В 30 турах подопечные Валерия Карпина набрали 43 очка. От зоны еврокубков команду отделили 10 очков.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» начнёт домашним матчем с «Динамо». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.
- 17 июля 2021
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