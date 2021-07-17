Гильерме: в России нет игроков лучше Мухина на его позиции. Грустно, что он ушёл из «Локо»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Максиме Мухине.
«У нас сейчас очень хорошее поколение молодых футболистов. Это здорово, в «Локомотиве» давно так не было. Куликов, Магкеев, Рыбчинский давно с нами — 3-4 года уже. Ещё есть ребята, которые только начинают себя прямо ярко показывать. Например, уехавшие Мухин и Иосифов. Жалко, что они покинули «Локо» — это хорошие футболисты, очень сильные. Также есть ребята, которые ещё только на подходе, о которых скоро можно будет услышать.
Когда сперва узнал, что Мухин уходит — да, сильно удивлён был. Для клуба это было тоже очень сложно. Я понимаю сторону клуба. К сожалению, предыдущее руководство сделало такие условия в его контракте, которые связали клубу руки. Это реально была очень тяжёлая ситуация. Мне было грустно, когда я узнал об этом, потому что он хороший футболист — сегодня в России нет игроков лучше Мухина на его позиции.
Он очень быстрый для опорника, настоящий боец, у него хороший первый пас. Но что делать? Ищем других», — цитирует Гильерме Sport24.
- 17 июля 2021
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