«Спартак» готов отдать Глушенкова в аренду «Химкам»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» получили согласие «Спартака» на аренду форварда Максима Глушенкова.



«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждём ответную реакцию самого игрока. Сейчас всё зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но ещё не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», — цитирует Терюшкова «Спорт-экспресс».

В предыдущем сезоне РПЛ Глушенков провёл за «Химки» и «Спартак» 11 матчей, забил два гола.

В мае «Химки» сообщили об уходе ряда футболистов, выступавших за команду на правах аренды. Нападающий Александр Долгов и защитник Арсений Логашов вернулись в «Ростов». Также клуб покинули полузащитник Резиуан Мирзов и Максим Глушенков — они отправились в расположение «Спартака».