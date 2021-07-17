Слуцкий: отсутствие всех центральных защитников немного осложнило игру в матче с «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги игры Кубка Матч Премьер с «Сочи» (1:3).
«Очень сложно сохранять стройность и системность в игре, когда у тебя выпадают большие блоки игроков. Я имею в виду центральных защитников. У нас их всего три в команде и все три сегодня, к сожалению, по разным причинам отсутствовали. В первом тайме всё ещё было более или менее, второй тайм разбился на куски, когда пропустили два быстрых мяча, и уже даже после удаления и большого количества замен не получалось системно создавать моменты.
Поэтому есть чувство неудовлетворения от того, что вроде как последняя репетиция, а к сожалению, мы не смогли её провести не то что в оптимальном составе… Если выпадают 1-2 разные позиции, ничего страшного. Но отсутствие всех центральных защитников немного осложнило нам игру в сегодняшнем матче», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 17 июля 2021
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