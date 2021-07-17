Слуцкий: игроки «Рубина» сейчас в разном состоянии. Это относится и к «Спартаку»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче с «Сочи» (1:3) поделился мнением о готовности футболистов к новому сезону.
«Игроки, которые приятно удивили и которые разочаровали? Это рабочая информация. Понятно, что сейчас игроки какое-то время будут в разном состоянии. Кто-то совсем недавно приступил к тренировкам, кто-то работает с первого дня, у кого-то были микроповреждения. Я думаю, что это не только нас касается. Думаю, что многих команд. У того же «Спартака» мы видим, что Промес, Ларссон… Крал вообще не сыграл ещё ни одной контрольной игры. Так и будет. Понятно, что чемпионат стартует уже через неделю и нужно быть в оптимальной готовности, но, к сожалению, внутри команды есть футболисты с разным состоянием», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.
- 17 июля 2021
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