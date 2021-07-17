«Бавария» проиграла «Кёльну» в товарищеском матче

Сегодня, 17 июля, мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с «Кёльном». Встреча проходила на стадионе «Эм-Эс-Технологи Арена» (Филлинген-Швеннинген, Германия) и завершилась победой «Кёльна» со счётом 3:2.

Матч начался с быстрого гола «Баварии», забитым мячом отметился Арминдо Зиб. На 20-й минуте «Кёльн» сравнял счёт усилиями Яна Тильмана, а на 27-й минуте «козлы» вышли вперёд благодаря голу Марка Ута. На 34-й минуте «Бавария» восстановила статус-кво благодаря голу Джошуа Зиркзе. Но последнее слово в матче всё равно осталось за скоромным «Кёльном» — на 56-й минуте победный гол своей команды забил Марк Ут.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги.