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«Бавария» проиграла «Кёльну» в товарищеском матче

«Бавария» проиграла «Кёльну» в товарищеском матче
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Сегодня, 17 июля, мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с «Кёльном». Встреча проходила на стадионе «Эм-Эс-Технологи Арена» (Филлинген-Швеннинген, Германия) и завершилась победой «Кёльна» со счётом 3:2.

Матч начался с быстрого гола «Баварии», забитым мячом отметился Арминдо Зиб. На 20-й минуте «Кёльн» сравнял счёт усилиями Яна Тильмана, а на 27-й минуте «козлы» вышли вперёд благодаря голу Марка Ута. На 34-й минуте «Бавария» восстановила статус-кво благодаря голу Джошуа Зиркзе. Но последнее слово в матче всё равно осталось за скоромным «Кёльном» — на 56-й минуте победный гол своей команды забил Марк Ут.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 июля 2021, суббота. 17:00 МСК
Кёльн
Кёльн, Германия
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Зиб – 6'   1:1 Тильман – 20'   2:1 Ут – 27'   2:2 Зиркзе – 34'   3:2 Ут – 56'
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