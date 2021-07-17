«Бавария» проиграла «Кёльну» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 17 июля, мюнхенская «Бавария» провела товарищеский матч с «Кёльном». Встреча проходила на стадионе «Эм-Эс-Технологи Арена» (Филлинген-Швеннинген, Германия) и завершилась победой «Кёльна» со счётом 3:2.
Матч начался с быстрого гола «Баварии», забитым мячом отметился Арминдо Зиб. На 20-й минуте «Кёльн» сравнял счёт усилиями Яна Тильмана, а на 27-й минуте «козлы» вышли вперёд благодаря голу Марка Ута. На 34-й минуте «Бавария» восстановила статус-кво благодаря голу Джошуа Зиркзе. Но последнее слово в матче всё равно осталось за скоромным «Кёльном» — на 56-й минуте победный гол своей команды забил Марк Ут.
Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:39
-
15:32
-
15:16
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
Партнерский контент