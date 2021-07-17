Московское «Динамо» разгромило «Будафоки»

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В товарищеском матче московское «Динамо» переиграло венгерский «Будафоки». Встреча проходила на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 3:0.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий динамовцев Константин Тюкавин. На 77-й минуте преимущество москвичей увеличил форвард Клинтон Н'Жье. Третий гол «Динамо» забил нападающий Сильвестр Игбун.

В прошлом матче, который прошёл 15 июля, «Динамо» встретилось с венгерским МТК в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Зеебоден» в одноимённом городе в Австрии, где команды проходят предсезонные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу венгерского коллектива.



Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля.