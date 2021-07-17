Московское «Динамо» разгромило «Будафоки»
Поделиться
В товарищеском матче московское «Динамо» переиграло венгерский «Будафоки». Встреча проходила на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 3:0.
На 22-й минуте счёт открыл нападающий динамовцев Константин Тюкавин. На 77-й минуте преимущество москвичей увеличил форвард Клинтон Н'Жье. Третий гол «Динамо» забил нападающий Сильвестр Игбун.
В прошлом матче, который прошёл 15 июля, «Динамо» встретилось с венгерским МТК в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Зеебоден» в одноимённом городе в Австрии, где команды проходят предсезонные сборы. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу венгерского коллектива.
Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:19
-
19:50
-
19:47
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:39
-
15:32
-
15:16
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:25
-
14:18
-
14:13
-
14:05
Партнерский контент