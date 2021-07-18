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«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Алисоном до 2026 года

«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Алисоном до 2026 года
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«Ливерпуль» в ближайшее время намерен заключить новый контракт с 28-летним бразильским вратарём Алисоном Бекером, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Ливерпуль намерен достичь окончательного соглашения по новому соглашению с Алисоном. Переговоры находятся на заключительной стадии. Окончательные детали, как ожидается, будут согласованы в ближайшие недели, после чего вратарь подпишет контракт до 2026 года.

Напомним, что Алисон стал игроком «Ливерпуля» летом 2018 года, перейдя из итальянской «Ромы» за € 62,5 млн. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 42 встречах за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, на его счету также 10 игр на ноль.

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