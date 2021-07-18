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Гендиректор «Интера» прокомментировал информацию об интересе к Бельерину и Алексу Теллесу

Гендиректор «Интера» прокомментировал информацию об интересе к Бельерину и Алексу Теллесу
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Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на информацию об интересе нерадзурри к 26-летнему испанскому крайнему защитнику лондонского «Арсенала» Эктору Бельерину и его 28-летнему бразильскому коллеге по амплуа из «Манчестер Юнайтед» Алексу Теллесу.

«Эктор Бельерин – это тот игрок, за которым мы следим… Но я не могу сказать большего. Алекс Теллес? Я не могу исключить и такую возможность, но пока мы строим планы, посмотрим. Сейчас мы планируем сохранить наших лучших игроков», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что ранее «Интер» продал своего ведущего крайнего защитника – Ашрафа Хакими в французский «Пари Сен-Жермен» за € 60 млн. Контракт марокканца с парижским клубом рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне Хакими стал с «Интером» чемпионом Италии. Защитник провёл в Серии А 37 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.

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