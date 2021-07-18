Юрий Сёмин оставил смеющийся эмодзи под постом «Локомотива» о проигрыше «Зениту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин неожиданным образом отреагировал на поражение команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).



Железнодорожники опубликовали в «Инстаграме» фотографии раздосадованных футболистов и сопроводили их следующей подписью: «Эмоции нашей команды после финального свистка. Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные».



Сёмин в комментариях оставил смеющийся эмодзи, чем вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков. Некоторые поддержали специалиста, а другие упрекнули его.

Фото: «Инстаграм» ФК «Локомотив»

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоялся накануне, 17 июля, в Калининграде на одноимённом стадионе. Победу сине-бело-голубым принесли голы полузащитника Далера Кузяева, нападающего Сердара Азмуна и хавбека Александра Ерохина.