Украинец Виктор Коваленко может перейти из «Аталанты» в «Специю»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко, ныне выступающий за «Аталанту», может сменить клубную прописку нынешним летом. 25-летний украинец попал в сферу интересов «Специи», информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Специя» определила Коваленко как главную трансферную цель в летнее межсезонье. Переговоры по Виктору должны начаться уже на следующей неделе.
Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого «Шахтёра», а за основную команду «горняков» полузащитник выступал с 2013 года. В феврале 2021 года украинский игрок перешёл в «Аталанту» и заключил контракт, рассчитанный до лета 2025 года. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. В минувшем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.
Ранее СМИ писали, что Коваленко может продолжить карьеру в «Болонье».
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