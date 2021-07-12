Месси посвятил победу в Кубке Америки 45 миллионам аргентинцев и Марадоне

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу в финале Кубка Америки с Бразилией (1:0) всем аргентинцам.



«Это был невероятный турнир. Мы многое можем улучшить в своей игре, но правда в том, что все игроки выложились на полную. Я горжусь тем, что мне посчастливилось стать капитаном этой команды. Хочу посвятить успех семье, которая давала мне силы двигаться вперёд, моим друзьям, которых я люблю, и всем людям, которые верят в нас. Прежде всего 45 миллионам аргентинцев, которые пережили тяжёлые времена с этим вирусом. Эта победа для всех, и, конечно же, для Диего Марадоны, который поддерживал нас, где бы ни находился», — написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине.