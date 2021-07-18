Филимонов: Тедеско в сборной России? Прыганием на бровке ничего не решить

Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о кандидатах на пост главного тренера национальной команды.
«У медали две стороны. Можно было оставить Черчесова, который знает всех футболистов, видит их уже несколько лет, чтобы он готовил к отбору на чемпионат мира. Но могло пойти что-то не так. Сейчас придёт новый человек. Ему нужно будет погружаться в атмосферу, в хозяйство, особенно иностранцу. Очень важно хорошо сыграть в отборочном турнире, чтобы создать базу и двигаться дальше.
В этом плане очень сложный выбор. У нового человека может получиться хорошо, а можем не попасть на ЧМ. То же самое могло быть у Черчесова. Если спрашивать меня, я за человека, который хорошо знаком с хозяйством, знает это дело и при котором был определённый успех.
Курбан Бердыев подходит? Думаю, да. Он знает футболистов, их возможности, какие-то подводные течения. Он подошёл бы. Также я был бы за Валерия Карпина. Мне импонирует его подход. Но я так понимаю, что он сам не хочет. Слуцкий уже второй раз входил бы в одну реку.
Кандидатура Тедеско? Я не в восторге. Одно дело видеть игроков каждый день, а другое — собирать их раз в месяц. Прыганием на бровке это не решить. Эмоциональный фон очень важен, когда ты их видишь каждый день. При работе раз в месяц игроки приезжают в разном состоянии. Здесь надо быть более тонким и копать глубже», — цитирует Филимонова «РБ Спорт».
- 18 июля 2021
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