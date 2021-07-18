Дочь Федуна вместе с Джикией подняла кубок, завоёванный «Спартаком»

Дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна и Заремы Салиховой вместе с игроками участвовала в награждении команды за победу в Кубке Матч Премьер.

Вместе с защитником Георгием Джикией девочка подняла трофей. Фото опубликовано в телеграм-канале Заремы Салиховой. «Мечты сбываются», — подписала фото Салихова.

Сегодня, 18 июля, московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.

«Спартак» стал победителем Кубка Матч Премьер, добыв три победы в трёх матчах. Примечательно, что красно-белые пропустили на турнире всего один гол, а забили соперникам суммарно 13 мячей.