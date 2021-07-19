Крал: рад вернуться на поле вместе с этими парнями. Только вперёд, «Спартак»!

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в игре Кубка Матч Премьер с «Химками» (5:1).
«Рад вернуться на поле вместе с этими парнями. Только вперёд, «Спартак»!» — написал Крал в «твиттере».
Московский «Спартак» встретился с подмосковными «Химками» в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 5:1.
Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «Спартака» Самуэль Жиго. На 21-й минуте нападающий Александр Соболев удвоил преимущество своей команды. Третий гол красно-белых после красивого индивидуального прохода на 29-й минуте забил швед Джордан Ларссон. На 66-й минуте забитым мячом также отметился защитник Илья Кутепов. Последний гол «Спартака» в матче забил Георгий Мелкадзе, который отличился на 75-й минуте. «Химки» сумели отыграть один мяч в самой концовке встречи, но гол Егора Данилкина никак не повлиял на итоговый результат. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Спартака».
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