Криштиану Роналду опубликовал загадочный пост в «Инстаграме»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии опубликовал загадочный пост в «Инстаграм».
На своей странице он опубликовал фото с «Роллс-Ройсом», добавив следующий текст: «День принятия решения».
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Роналду.
Посмотреть запись можно в «Инстаграме» Роналду.
Ранее сообщалось, что туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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