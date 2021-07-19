Первыми трансферами Бенитеса в «Эвертоне» могут стать 34-летний вратарь и игрок «Байера»

61-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес, возглавивший английский «Эвертон», совместно с селекционной службой клуба уже в ближайшее время может осуществить первые сделки по переходу новых футболистов, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Ириски» уже достигли договорённости о переходе опытного 34-летнего боснийского вратаря Асмира Беговича, принадлежащего «Борнмуту». Ранее он выступал за множество различных клубов, таких как «Портстмут», «Сток Сити», «Челси», азербайджанский «Карабах» и итальянский «Милан».
Ещё одна цель «Эвертона» — 25-летний английский полузащитник немецкого «Байера» Демарай Грей, в котором заинтересован лично Бенитес. Отмечается, что интерес к игроку проявляет и «Кристал Пэлас», однако именно «Эвертон» является фаворитом на игрока и дорабатывает последние детали сделки.
Напомним, что Демарай Грей стал игроком «Байера» в январе этого года, перейдя из английского «Лестер Сити» за € 2 млн. В составе немецкого клуба он успел провести 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, а его контракт с «Байером» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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