«Дженоа» продлил контракт с 36-летним хавбеком Бехрами
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Полузащитник Валон Бехрами продлил контракт с «Дженоа», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Новое соглашение 36-летнего швейцарского футболиста с клубом рассчитано до июня 2022 года.
Бехрами выступает за «Дженоа» с 2020 года. В минувшем сезоне швейцарский полузащитник принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Ранее Бехрами играл за такие клубы, как «Лацио», «Вест Хэм Юнайтед», «Фиорентина», «Наполи», «Гамбург», «Уотфорд», «Удинезе», «Сьон» и другие команды. С 2005 по 2018 год футболист вызывался в национальную команду Швейцарии.
«Дженоа» в 38 матчах набрал 42 очка и занял 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021.
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