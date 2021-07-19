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Уругвайский футболист Уильямс Мартинес совершил самоубийство

Уругвайский футболист Уильямс Мартинес совершил самоубийство
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На 39-м году жизни скончался футболист Уильямс Мартинес, выступавший за команду «Вилья-Тереса» во втором профессиональном дивизионе Уругвая. Причиной смерти стало самоубийство.

Мартинес за свою карьеру выступал за клубы Уругвая, Аргентины, Венесуэлы, Чили, Парагвая, Испании, Франции, а также провёл несколько матчей за английский «Вест Бромвич» и одну товарищескую игру за сборную Ургувая.

Уругвайская футбольная ассоциация уже выразила свои соболезнования родным и близким футболиста.

«Мы глубоко сожалеем о шокирующей смерти уругвайского игрока Уильямса Мартинеса.

Наши соболезнования вашей семье и друзьям», — гласит официальное заявление ассоциации.

Матчи 11-го тура чемпионата Уругвая перенесены на другие даты.

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