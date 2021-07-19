Мостовой: ЦСКА и Черчесов у меня не связываются. Они же как-то следят за традициями

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера ПФК «ЦСКА».

«Ничего странного нет, что после увольнения или окончания контракта тренер появляется в каком-то другом клубе или сборной. Это рабочие моменты. Но ЦСКА и Черчесов… у меня не связываются в первую очередь из-за самого ЦСКА.

С каким-то другим клубом да, но не с армейцами. Они же тоже как-то следят за своими традициями, хотя, размытая история, у них на лавке сидели Онопко и Овчинников», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем.