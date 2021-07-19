Мостовой: ЦСКА и Черчесов у меня не связываются. Они же как-то следят за традициями
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера ПФК «ЦСКА».
«Ничего странного нет, что после увольнения или окончания контракта тренер появляется в каком-то другом клубе или сборной. Это рабочие моменты. Но ЦСКА и Черчесов… у меня не связываются в первую очередь из-за самого ЦСКА.
С каким-то другим клубом да, но не с армейцами. Они же тоже как-то следят за своими традициями, хотя, размытая история, у них на лавке сидели Онопко и Овчинников», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
13:36
-
13:25
-
13:16
-
13:14
-
12:49
-
12:37
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:10
-
12:04
-
12:02
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:37
-
10:27
-
10:13
-
10:05
-
10:02
-
09:48
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:03
-
07:41
-
07:21
-
07:01
Партнерский контент