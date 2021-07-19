Игрок «Спартака» Ларссон рассказал, с каким клубом хотел бы встретиться в квалификации ЛЧ
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, с какой командой хотел бы встретиться в квалификации Лиги чемпионов.
«В любом случае будет непросто, но для меня встреча с «Селтиком» будет чем-то особенным, конечно», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».
Сегодня, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Именно с этой стадии свой путь в турнире начинает «Спартак». Соперником московской команды может стать «Бенфика», «Монако», «Селтик» или «Мидтьюлланн». Донецкий «Шахтёр» точно не сыграет со «Спартаком», так как УЕФА разводит клубы из России и Украины.
Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10-го числа.
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