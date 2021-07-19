Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Федун прокомментировал результат жеребьёвки квалификации ЛЧ для «Спартака»

Леонид Федун прокомментировал результат жеребьёвки квалификации ЛЧ для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результаты жеребьёвки 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«Нам достался серьёзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

Новость по теме
Зарема Салихова: очень рада, что «Спартаку» не достался «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021