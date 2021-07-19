Леонид Федун прокомментировал результат жеребьёвки квалификации ЛЧ для «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результаты жеребьёвки 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».
«Нам достался серьёзный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.
- 19 июля 2021
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