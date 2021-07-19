Кавазашвили: великолепный жребий для «Спартака». Витория знает, как играть с «Бенфикой»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировала результаты жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, московская команда сыграет с «Бенфикой».



«Витория прекрасно знает игру «Бенфики», сейчас ставит «Спартаку» игру атакующего стиля. Это великолепный жребий. Витория знает, как играть с «Бенфикой», знает их футболистов, поэтому он сможет правильно настроить своих игроков. В «Спартаке» ему хорошо платят, больше, чем в Португалии. Теперь ему надо не упасть в грязь лицом и доказать, что он не просто тренер, а знающий своё дело специалист. Уверен, Витория будет стараться сделать всё, чтобы обыграть «Бенфику» и пройти дальше. Настрой у меня однозначно позитивный», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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