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Витория — о «Бенфике»: «Спартак» получил сложнейшего соперника из возможных

Витория — о «Бенфике»: «Спартак» получил сложнейшего соперника из возможных
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с „Бенфикой“ хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — приводит слова Витории пресс-служба «Спартака».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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