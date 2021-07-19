«Сочи» может сыграть с «Партизаном» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

Состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Победитель пары «Сочи» (Россия) — «Кешля» (Азербайджан) встретится либо с «Партизаном» (Сербия), либо с командой «ДАК 1904» (Словакия).
Напомним, матч «Сочи» — «Кешля» пройдёт 22 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Для «Сочи» это будет первый в истории матч в еврокубковом турнире.
Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 19 июля 2021
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