Мартин Брейтуэйт собирается перейти в «Вулверхэмптон». Его хотел купить клуб из РПЛ

Нападающий «Барселоны» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает Sport.es.
Футболист хочет играть в «Вулверхэмптон». Кроме того, агент датчанина Хорхе Мендес настаивает на том, чтобы он принял предложение «волков».
Сообщалось, что каталонский клуб получил предложения о трансфере футболиста от «Вест Хэм Юнайтед», «Норвич Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также от неназванного российского клуба. Каталонский клуб рассчитывает получить за Брейтуэйта € 15 млн.
Напомним, Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн. Всего датчанин принял участие в 53 матчах за «Барселону», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
- 19 июля 2021
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