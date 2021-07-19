«Это выглядит странно». Алексей Березуцкий — о Фуксе в олимпийской сборной Бразилии

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал отъезд защитника Бруно Фукса на Олимпийские игры в Токио в составе сборной Бразилии.

«Это выглядит странно. Когда Бруно подписывал контракт с ЦСКА, он просил внести пункт об участии в Олимпиаде. Он очень хотел там сыграть. Только поэтому ЦСКА не мог его не отпустить. Но да, это выглядит достаточно странно. Я ему рассказал все возможные сценарии развития событий, но он решил поехать, что тоже ничего страшного, потому-то он восстанавливался после травмы и продолжает это делать. В штабе сборной Бразилии говорят, что он тренируется в полную силу, никаких проблем нет», — сказал Березуцкий в ходе онлайн-встречи с болельщиками.

22-летний защитник московского ЦСКА был включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут после выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.