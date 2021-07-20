«Атланта» уволила Хайнце. Тренер лишал игроков выходных и не давал им пить много воды

Аргентинский специалист Габриэль Хайнце уволен с поста главного тренера «Атланты Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, это решение было принято из-за ряда вопросов, касающихся повседневного руководства командой.

«Это было определённо не то решение, которое мы хотели принять на данном этапе нашего сезона, но оно было правильным для клуба Хайнце — талантливый тренер, который, несомненно, увлечён своим ремеслом и футболом. Мы благодарны ему за работу и желаем всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает Fox Sports, Ассоциация игроков MLS подала жалобу в лигу от имени футболистов «Атланты», которые сообщили о многочисленных нарушениях контракта со стороны тренера. Специалист ограничивал количество воды, которую игроки могли пить во время предсезонных тренировок, до такой степени, что врачи клуба были вынуждены вмешаться. Также Хайнце отказался предоставить игрокам гарантированные выходные и потребовал, чтобы они всегда были готовы ответить на звонки или явиться на тренировку в любой момент.