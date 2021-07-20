В Санкт-Петербурге начался сбор арбитров РПЛ

Вчера, 19 июля, в Санкт-Петербурге стартовал сбор арбитров, ассистентов и инспекторов, которые обслуживают матчи Российской Премьер-Лиги. Продолжительность сбора составит четыре дня, на него приехали 15 судей, 33 помощника арбитра и 20 инспекторов. В числе прибывших на сбор – арбитр четвертьфинала Евро-2020 Сергей Карасёв.

«Тренировочные занятия под руководством фитнес-инструкторов будут проходить на стадионе «Царское село» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

На теории инструкторы, одним из которых стал член экспертно-судейской комиссии Алан Снодди, проведут занятия по 8 основным темам, включая контроль игры и правила игры рукой.

В первый день судьи прошли скрининг-тестирование, которое провели представители комплексной научной группы сборных команд России. Затем глава судейского комитета Виктор Кашшаи ответил на вопросы журналистов на специальной пресс-конференции. После этого репортеры пообщались с главными судьями о приближающем старте сезона», — сообщает официальный сайт РФС.