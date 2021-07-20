«Попался». Кержаков выложил фото с Акинфеевым

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выложил фото с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым в «Инстаграм». Ранее футболисты вместе выступали за сборную России.
«Попался», — подписал Кержаков фото, на котором обнимает Акинфеева.
Напомним, Кержаков защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. С клубом он трижды становился чемпионом России. В июле 2017 года Александр завершил карьеру, после чего начал тренерскую работу в «Томи». Сейчас он возглавляет «Нижний Новгород».
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
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