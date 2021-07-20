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После Суперкубка вместимость стадиона «Балтики» сократили до 500 человек

После Суперкубка вместимость стадиона «Балтики» сократили до 500 человек
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Власти Калининградской области изменили допустимую вместимость стадиона «Калининград», на котором проводит свои матчи «Балтика».

В постановлении, подписанном губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, указано, что матчи «Балтики» в ФНЛ смогут посетить не более 500 человек. На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысяч зрителей.

В матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл «Зенит». Автором гола в составе сине-бело-голубых стал Далер Кузяев. Полузащитник перехватил поперечную передачу Крыховяка, после чего протащил мяч до радиуса штрафной, откуда технично пробил в угол ворот. На 57-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество на табло. Забитым мячом отметился Сердар Азмун, который гроссмейстерски реализовал выход один на один с Маринато Гильерме. На 83-й минуте «Зенит» довёл дело до разгрома, забив третий гол. Автором взятия ворот стал Александр Ерохин.

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