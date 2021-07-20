Салихова — о Кунце: я только за, если сборная России перейдёт на немецкую модель

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц является главным кандидатом на пост наставника сборной России.
«Я только «за», если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов. С этой точки зрения на назначение Штефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 — это очень интересно.
Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодёжь, что в России большая редкость.
Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определённый минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована. Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И ещё, возможно, выведет нас на ЧМ», — написала Салихова в телеграм-канале.
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