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Мальтийский «Хайбернианс» обыграл «Фольгоре» из Сан-Марино в отборе Лиги конференций

Мальтийский «Хайбернианс» обыграл «Фольгоре» из Сан-Марино в отборе Лиги конференций
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Фольгоре» принимал «Хайбернианс». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Серравалле (Сан-Марино) и завершилась победой мальтийской команды со счётом 3:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Фольгоре» Эрик Федели. На 13-й минуте форвард «Хайбернианс» Юрген Дегабриэле сравнял счёт. На 26-й минуте преимущество гостей в счёте упрочил полузащитник Джейк Грек. Во втором тайме, на 83-й минуте матча, Грек оформил дубль.

Ответная встреча состоится 27 июля на стадионе «Сентенари» в Та-Кали (Мальта). Начало матча — в 21:00 мск.

Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 22:00 МСК
Фольгоре
Фальчано, Сан-Марино
Окончен
1 : 3
Хайбернианс
Паола, Мальта
1:0 Федели – 6'   1:1 Дегабриэле – 13'   1:2 Грек – 26'   1:3 Грек – 83'
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