Дубль Ригони помог «Сан-Паулу» пройти «Расинг» в Кубке Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» на выезде обыграл аргентинский «Расинг» со счётом 3:1 и по сумме двух матчей вышел в следующую стадию турнира.
В составе «Сан-Паулу» дублем отметился 28-летний экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони. Аргентинец забил на 44-й и 57-й минутах. Также за «Сан-Паулу» на 48-й минуте забил Маркус Аленсар. У «Расинга» единственный мяч оформил Хавьер Корреа. Первый матч противостояния завершился со счётом 1:1.
Таким образом, в 1/4 финала турнира «Сан-Паулу» встретится с победителем пары «Универсидад Католика» (Чили) – «Палмейрас» (Бразилия).
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте» за € 9 млн. Аргентинец уходил в аренду в «Аталанту» и «Сампдорию». Всего в составе клуба из Санкт-Петербурга Ригони отыграл 62 встречи, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.
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