Стали известны все участники плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ
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Определились все участники 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ. В заключительном матче группового этапа сборная Катара обыграла команду Гондураса со счётом 2:0. Голами отметились Хомам Ахмед и Абдулазиз Хатем. В другом матче группы D сборная Панамы победила Гренаду со счётом 3:1, в составе победителей голы забили Альберто Кинтеро и Хосе Родригес (дубль), у Гренады единственный мяч оформил Рома Фрэнк.
Таким образом, в группе D Катар с 7 очками занимает первое место, Гондурас с 6 очками – второе, Панама с 4 очками – третье и Гренада с 0 очков – четвёртое.
В четвертьфинале турнира между собой сыграют Катар – Сальвадор и Мексика – Гондурас (25 июля), а также Коста-Рика – Канада и США – Ямайка (26 июля).
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