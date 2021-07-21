«Зенит» отправил нападающего Даниила Шамкина в аренду в «Балтику»

«Зенит» и «Балтика» достигли соглашения о переходе полузащитника Даниила Шамкина в команду из Калининграда на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» первым сообщал о том, что этот трансфер состоится.



В 2019 году Шамкин стал самым молодым дебютантом «Зенита-2» в официальных матчах, а затем — и самым юным автором гола в истории ФНЛ. В сезоне-2019/20 полузащитник вошел в список самых талантливых молодых игроков мира по версии портала Transfermarkt. В основном составе сине-бело-голубых Даниил Шамкин дебютировал в марте 2020-го. Всего за «Зенит» он провел 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с петербуржцами полузащитник стал двукратным чемпионом России.



Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

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