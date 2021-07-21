«Зенит» отправил нападающего Даниила Шамкина в аренду в «Балтику»

«Зенит» и «Балтика» достигли соглашения о переходе полузащитника Даниила Шамкина в команду из Калининграда на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» первым сообщал о том, что этот трансфер состоится.
В 2019 году Шамкин стал самым молодым дебютантом «Зенита-2» в официальных матчах, а затем — и самым юным автором гола в истории ФНЛ. В сезоне-2019/20 полузащитник вошел в список самых талантливых молодых игроков мира по версии портала Transfermarkt. В основном составе сине-бело-голубых Даниил Шамкин дебютировал в марте 2020-го. Всего за «Зенит» он провел 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с петербуржцами полузащитник стал двукратным чемпионом России.
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
- 21 июля 2021
-
12:43
-
12:25
-
12:16
-
12:04
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:32
-
11:18
-
11:08
-
11:04
-
10:52
-
10:36
-
10:36
-
10:17
-
10:17
-
10:11
-
09:56
-
09:49
-
09:31
-
09:26
-
08:51
-
07:25
-
06:10
-
05:51
-
05:37
-
04:44
-
04:23
-
04:12
-
03:53
-
03:28
-
03:02
-
02:47